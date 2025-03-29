Россиянка «воскресла» прямо на похоронах в Дагестане

По данным СМИ, женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Родственники решили, что та умерла. Её привезли на ритуальное омовение в мечеть, но «покойница» внезапно открыла глаза, пришлось вызывать скорую.
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