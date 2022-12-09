Россияне стали на 25% реже закрывать ипотеку досрочно

Число российских заемщиков, которые за счет собственных средств погасили ипотечные кредиты досрочно, сократилось с января по сентябрь на 25,6% относительно аналогичного периода 2021 года, следует из статистики Банка России, которую приводит РБК.
Число российских заемщиков, которые за счет собственных средств погасили ипотечные кредиты досрочно, сократилось с января по сентябрь на 25,6% относительно аналогичного периода 2021 года, следует из статистики Банка России, которую приводит РБК.
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