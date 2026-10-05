«Не подходите к окнам»: Киев просит горожан прятаться от турелей с ИИ против «Гераней»

В Киеве установили 12 турелей с ИИ против реактивных «Гераней» и попросили жителей спрятаться.В Киеве смонтировали больше 12 автоматических турелей для отражения налетов скоростных реактивных беспилотников.
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