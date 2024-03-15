Муфтий РТ проголосовал на выборах Президента России

Камиль хазрат и его супруга посетили избирательный участок №46 в школе №80 в Казани, отметив, что это их право как граждан страны выбирать наиболее достойного кандидата, который будет полезен для народа и развития ислама.
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