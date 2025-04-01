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Царьград

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США удерживают авиазапчасти России на $500 млн: что говорит Антон Алиханов

США удерживают авиазапчасти России на $500 млн: что говорит Антон Алиханов

В США задержаны оплаченные Россией авиазапчасти на $500 млн. Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил заинтересованность России в их разблокировке и ремонте самолетов Airbus и Boeing без лицензий.

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