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В Испании подняли вопрос о достоверности данных из утечек о присутствии НАТО на Украине

В Испании подняли вопрос о достоверности данных из утечек о присутствии НАТО на Украине

Члены испанского парламента Роберто Уриарте Торреальдай и Исмаэль Кортес Гомес попросили министерство обороны Испании прокомментировать сведения о присутствии солдат НАТО на Украине.

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