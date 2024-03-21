Lexus показал LY680 — новую версию люксовой яхты LY650

Первое серийное судно под маркой Lexus, спущенное на воду в 2019 году, созрело для обновления. LY680 стала следующим эволюционным этапом развития суперъяхты, которая стала комфортнее за счет удлинения открытой площадки на «втором этаже» (флайбриджа) и расширения платформы для купания.
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