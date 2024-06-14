Небензя: Россия укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по РФ

Заседание состоится в пятницу, 14 июня Россия на заседании Совбеза ООН в пятницу укажет на геополитические риски применения Украиной западных вооружений по мирным целям в РФ, сообщил в интервью РИА Новости постпред при всемирной организации Василий Небензя.
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