НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

74 подписчика

Небензя: Россия укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по РФ

Небензя: Россия укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по РФ

Заседание состоится в пятницу, 14 июня Россия на заседании Совбеза ООН в пятницу укажет на геополитические риски применения Украиной западных вооружений по мирным целям в РФ, сообщил в интервью РИА Новости постпред при всемирной организации Василий Небензя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх