Небензя: Россия укажет в СБ ООН на геополитические риски применения оружия по РФ

Заседание состоится в пятницу, 14 июня Россия на заседании Совбеза ООН в пятницу укажет на геополитические риски применения Украиной западных вооружений по мирным целям в РФ, сообщил в интервью РИА Новости постпред при всемирной организации Василий Небензя.