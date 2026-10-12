В Ростове начался суд над строителями водовода «Дон-Донбасс». Все ли понесут наказание?

Автор: Андрей Булатов Во вторник, 13 октября, в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону продолжится суд по делу о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс».
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А смертную казнь так и не хотят вернуть! Видать, морды в пушку не только у арестованных!
так что теперь с водоводом? так и будет аварийным?
на сколько мне известно у населения претензий к руководству ДНР вагон. Это и вода, и свет, и жкх, ценовой беспредел. теперь назревает скандал с экспроприацией имущества. по моим оценка причина в отсутствии плана восстановления и хаотичного метания для создания красивой картинки
А по ТВ сидят перед Путиным в кабинете, в успехах отчитываются, и всё хорошо везде((( Господи, когда враньё это кончится?
Донецк выживает с большим трудом из-за острой нехватки воды. У меня там живут друзья и обстановку узнаю из первых рук. Срамовище. Всю гоп-компанию, которая как попало построила так называемый водовод необходимо привлечь к ответственности за сознательный саботаж и разворовывание денег с учетом военного времени.
(Глава ДНР Денис Пушилин публично рассказывал президенту страны Владимиру Путину, что такими темпами не строили даже в Советском Союзе.) Советский Союз строил на века. И такими темпами не разворовывали государственные деньги.. Где Шойгу управлял там его подчиненные воровали.. Стыдно.....