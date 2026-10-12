Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

В Ростове начался суд над строителями водовода «Дон-Донбасс». Все ли понесут наказание?

В Ростове начался суд над строителями водовода «Дон-Донбасс». Все ли понесут наказание?

Автор: Андрей Булатов  Во вторник, 13 октября, в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону продолжится суд по делу о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Vlad
Vlad

на сколько мне известно у населения претензий к руководству ДНР вагон. Это и вода, и свет, и жкх, ценовой беспредел. теперь назревает скандал с экспроприацией имущества. по моим оценка причина в отсутствии плана восстановления и хаотичного метания для создания красивой картинки

Профиль пользователя Анатолий Борисенко
Анатолий Борисенко

Донецк выживает с большим трудом из-за острой нехватки воды. У меня там живут друзья и обстановку узнаю из первых рук. Срамовище. Всю гоп-компанию, которая как попало построила так называемый водовод необходимо привлечь к ответственности за сознательный саботаж и разворовывание денег с учетом военного времени.

Профиль пользователя Румина Мавлеева
Румина Мавлеева

(Глава ДНР Денис Пушилин публично рассказывал президенту страны Владимиру Путину, что такими темпами не строили даже в Советском Союзе.) Советский Союз строил на века. И такими темпами не разворовывали государственные деньги.. Где Шойгу управлял там его подчиненные воровали.. Стыдно.....