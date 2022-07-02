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Людмила Свитова. в 20 стала супругой 47-летнего режиссера. Путь к успеху и жизнь актрисы сегодня

Людмила Свитова. в 20 стала супругой 47-летнего режиссера. Путь к успеху и жизнь актрисы сегодня

Людмила Свитова – талантливая актриса театра и кино. Эта артистка уже успела завоевать любовь телезрителей благодаря ее образам в фильмах и сериалах, однако, к сожалению, сегодня актриса не так часто радует поклонников своим появлением на экранах.

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