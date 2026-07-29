Монстр в кармане: японский гаджет позволяет запускать на обычном ноутбуке с 32 ГБ ОЗУ огромные ИИ-модели

Устройство поддерживает технологию aiDAPTIV от PhisonКомпания Nextorage, японский производитель модулей хранения данных, входящая в состав Phison, сегодня объявила о создании внешнего аппаратного устройства, предварительно названного aiDAPTIV Station, которое позволит ноутбукам с поддержкой ИИ и объемом памяти всего 32 ГБ запускать большие модели искусственного интеллекта, такие как OpenAI GPT-OSS-120B.