iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Монстр в кармане: японский гаджет позволяет запускать на обычном ноутбуке с 32 ГБ ОЗУ огромные ИИ-модели

Монстр в кармане: японский гаджет позволяет запускать на обычном ноутбуке с 32 ГБ ОЗУ огромные ИИ-модели

Устройство поддерживает технологию aiDAPTIV от PhisonКомпания Nextorage, японский производитель модулей хранения данных, входящая в состав Phison, сегодня объявила о создании внешнего аппаратного устройства, предварительно названного aiDAPTIV Station, которое позволит ноутбукам с поддержкой ИИ и объемом памяти всего 32 ГБ запускать большие модели искусственного интеллекта, такие как OpenAI GPT-OSS-120B.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии