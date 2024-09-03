Дотком предложил Мадуро заменить конфискованный США самолет на российский Ил-96

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может заменить конфискованный США в Доминикане самолет на российский Ил-96.
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