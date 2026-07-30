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Всё о женщинах

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Nutrition: 4 из 5 продуктов для детского питания ультраобработаны

Nutrition: 4 из 5 продуктов для детского питания ультраобработаны

Аудит продуктов для малышей в 21 магазине Техаса показал, что полки заставлены преимущественно ультраобработанными товарами, а почти половина позиций не соответствует хотя бы одному нутриентному стандарту Всемирной организации здравоохранения.

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