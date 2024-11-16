Фальшивый работодатель убедил жительницу Ямала расстаться с 2,5 млн рублей

В Тарко-Сале 61-летняя женщина осталась без сбережений. Она отправила 2,5 миллиона рублей жуликам, которые разыграли спектакль с участием фальшивого работодателя, липовых сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, сообщила пресс-служба УМВД по ЯНАО.