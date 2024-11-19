Песков назвал цель изменений в ядерной доктрине России

Global Look Press/mod_russia/Twitter.com Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания противником неотвратимости возмездия при агрессии против России, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подписание президентом указа об утверждении основ госполитики в области ядерного сдерживания.