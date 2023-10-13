В 2024 году на севере Астраханской области запустят тринадцатую солнечную электростанцию

Мощность объекта составит 60 МВт. До конца следующего года в Ахтубинском районе инвестор планирует запустить Богдинскую СЭС мощностью 60 МВт, сообщил агентству ТАСС региональный министр промышленности, торговли и энергетики Илья Волынский.
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