Политолог Орлов: западный бизнес будет «тихо» возвращаться

IKEA и прочие западные компании желают вернуться в Россию, но без лишнего информационного освещения этого события, сказал в беседе с RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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