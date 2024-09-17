МВД Испании: задержан самый разыскиваемый в Европе преступник

В Мадриде силовики "приняли" мужчину, которого ранее Бельгия приговорила к 29 годам лишения свободы.Министерство внутренних дел сообщает о задержании в Мадриде одного из самых разыскиваемых преступников в Европе.
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