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Захарова уточнила у Мерца, какую историческую эпоху Германия готова повторить

Захарова уточнила у Мерца, какую историческую эпоху Германия готова повторить

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятного канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором он сообщил, что «Германия снова возьмёт на себя ответственность — в Европе и в мире».

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