Обнаружено загрязнение стратосферы из-за космических кораблей

Ученые выяснили, что микроскопические фрагменты металлов от космических кораблей загрязняют верхние слои атмосферы Земли, что имеет потенциальные последствия для климата, озонового слоя и дальнейшей обитаемости планеты.
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