Нашествие наркоманов. Обороняться запрещено. ﻿

В Василий А мы сами её и выбираем - на выборы не идём и наши голоса элементарно складывают в нужную урну.

Модест Лечить принудительно на лесозаготовках и в карьерах - до полного и необратимого излечения. Распространителям - пожизненный штраф с отработкой на зоне. Наркоманию уговорами не победишь, уж больно сладкий и прибыльный бизнес при границах нараспашку. Не смогли окончательно споить народ - решили наркотой добить, суки.