БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 332 подписчика

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Нашествие наркоманов. Обороняться запрещено. ﻿

Нашествие наркоманов. Обороняться запрещено. ﻿

mastodont Очередная напасть. Наши граждане стали озадачиваться вопросами обороны от наркоманов в связи с МАССОВОЙ ОТКРЫТОЙ ТОРГОВЛЕЙ НАРКОТИКАМИ в многоквартирных домах.

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Комментарии
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В
Василий
А мы сами её и выбираем - на выборы не идём и наши голоса элементарно складывают в нужную урну.
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13 час.
Модест
Лечить принудительно на лесозаготовках и в карьерах - до полного и необратимого излечения. Распространителям - пожизненный штраф с отработкой на зоне. Наркоманию уговорами не победишь, уж больно сладкий и прибыльный бизнес при границах нараспашку. Не смогли окончательно споить народ - решили наркотой добить, суки.
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12 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Нормально, да? - Полиция смирилась и не реагирует! - а нам что делать?! Надеяться не на кого. Надо вооружаться?
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10 час.

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