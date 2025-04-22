Депутат Немкин: пожилые остаются одной из самых уязвимых групп для мошенников

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT заявил, что сейчас мошенники активно адаптируют свои схемы под особенности целевой аудитории, а одной из самых уязвимых групп остаются пожилые люди.