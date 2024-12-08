Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе при попытке покинуть страну

АЖ

Александр Жигилий

А как он мог погибнуть ,если его самолёт по карте маршрута полета направлялся в Хомс, где наша база и средства наблюдения и контроля, транспордер выключен возле Христа! Наши наблюдатели вообще ничего не наблюдали и не сообщали о каких либо катастрофах в этом районе контроля! Только спутники НАТО смогут дать объективный ответ за наблюдением полетов самолётов ответ на этот вопрос!!!