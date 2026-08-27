Министры Великобритании призвали Банк Англии ускорить разработку цифровой валюты

Правительство Великобритании оказывает давление на Банк Англии, добиваясь ускорения работы над цифровой валютой — сигнал, что министры считают подход центробанка чрезмерно осторожным для страны, стремящейся сохранить конкурентоспособность в глобальных финансах.
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