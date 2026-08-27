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Министры Великобритании призвали Банк Англии ускорить разработку цифровой валюты

Министры Великобритании призвали Банк Англии ускорить разработку цифровой валюты

Правительство Великобритании оказывает давление на Банк Англии, добиваясь ускорения работы над цифровой валютой — сигнал, что министры считают подход центробанка чрезмерно осторожным для страны, стремящейся сохранить конкурентоспособность в глобальных финансах.

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