Андрей Бочкарев: По темпам строительства дорог Москва в топ-3 мировых лидеров

Что общего у Москвы, Нью-Йорка и Пекина помимо огромного количества жителей и высокой транспортной загруженности? Оказывается, нигде в мире больше не строят дороги так быстро, как в этих трех мегаполисах.
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