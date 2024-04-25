Вскрылась правда о связи Киркорова со звездой «Дома-2» — по стопам Стоцкой

Стало известно, почему певец не расстается с Марго Овсянниковой. Филипп Киркоров и Марго Овсянникова Социальные сетиПосле скандала с «голой» вечеринкой Филипп Киркоров больше не выходит в свет с Татьяной Тур, которую в СМИ называли невестой поп-короля.
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