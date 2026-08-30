Тренер "Локомотива" Галактионов заявил, что старается справляться с давлением

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после проигранного матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что хотел бы более ясно понимать судейские трактовки, которые были приняты арбитрами по ходу встречи.
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