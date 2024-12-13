Нужен ВКС, как воздух! Да, печально, но факт: самолёт РЭБ четвёртого поколения J-15D китайские соседи представили на авиашоу в Чжухае вместе с малозаметными истребителями J-20 и J-35.
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Нужен ВКС, как воздух! Да, печально, но факт: самолёт РЭБ четвёртого поколения J-15D китайские соседи представили на авиашоу в Чжухае вместе с малозаметными истребителями J-20 и J-35.
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