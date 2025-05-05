Подборка интересных и необычных фотографий из США

Каждая фотография, отражающая ключевые моменты истории и быта американцев, была тщательно обработана вручную, чтобы вернуть к жизни детали эпохи — от ярких красок городских улиц до нюансов сельских пейзажей.
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