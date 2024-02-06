URA.RU: Власти нашли способ победить перегретый пандемией рынок ипотеки

В 2024 году власти заменят программы льготной и семейной ипотеки, введенные в период пандемии коронавируса, на новые для того, чтобы остановить рост цен на жилье, при этом сохранив его доступность для людей.
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