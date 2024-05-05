1. Россиян, согласно планам Минздрава, будут массово проверять на фертильность, то есть на состояние репродуктивного здоровья, способность иметь детей.
Проверка россиян на фертильность, министерство семейной политики и законы Августа о браке
Комментарии
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Регина Толстоброва
Не пропаганду надо вести, а найти каждой женщине хорошего мужика. Их просто в России нет или женаты. У меня племянница за кого попало не собирается выходить замуж. А то или голову от рубят или руки. или выгонят с ребенком. надо взяться как следует за мужчин. они сильно распустились.
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13 час.
Геннадий Свешников
Согласен-распутство до добра не приведёт,мы с Вами барышня очень равны в правах и на кухне,в огороде и в баньке-веничком отхлестать с ядрёным паром.Главное,чтоб здоровье не подвело❗Христос Воскресе❗🙏🙏🙏
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13 час.
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