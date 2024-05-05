Проверка россиян на фертильность, министерство семейной политики и законы Августа о браке

Регина Толстоброва

Не пропаганду надо вести, а найти каждой женщине хорошего мужика. Их просто в России нет или женаты. У меня племянница за кого попало не собирается выходить замуж. А то или голову от рубят или руки. или выгонят с ребенком. надо взяться как следует за мужчин. они сильно распустились.