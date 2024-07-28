ФК «Иркутск» обыграл «Тверь» в матче чемпионата России

28 июля «Иркутск» наконец-то дебютировал на своем родном стадионе «Труд» после долгого ожидания. Из-за неготовности арены к началу сезона, команда была вынуждена проводить домашние матчи в Черемхово на стадионе «Шахтёр».
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