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Иркутск Сегодня

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ФК «Иркутск» обыграл «Тверь» в матче чемпионата России

28 июля «Иркутск» наконец-то дебютировал на своем родном стадионе «Труд» после долгого ожидания. Из-за неготовности арены к началу сезона, команда была вынуждена проводить домашние матчи в Черемхово на стадионе «Шахтёр».

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