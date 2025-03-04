У «теневого короля» Сочи Рубена Татуляна Генпрокуратура пытается забрать крупный ТРЦ

У «теневого короля» Сочи Рубена Татуляна Генпрокуратура пытается забрать крупный ТРЦГенпрокуратура России подала иск в Адлерский районный суд в Сочи о конфискации в пользу государства крупного местного ТРЦ «Плаза» в доход государства.
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