Одын дэнь Мыколы Панасовыча (почти по СоЛЖЕниЦыну)

Из старой тетради. «Одын дэнь Мыколы Панасовыча» (почти по соЛЖЕниЦеру)…Под лай овчарок и щелканье затворов узники пермского гулагеря уныло шагали по снегу, туда, где на сторожевых вышках ярко горели прожекторы внешнего периметра.
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