Одын дэнь Мыколы Панасовыча (почти по СоЛЖЕниЦыну)

Из старой тетради. «Одын дэнь Мыколы Панасовыча» (почти по соЛЖЕниЦеру)…Под лай овчарок и щелканье затворов узники пермского гулагеря уныло шагали по снегу, туда, где на сторожевых вышках ярко горели прожекторы внешнего периметра.