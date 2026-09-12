☄️О готовности нанести новый удар «Орешником» по Украине в ближайшее время заявили в Госдуме В комитете по обороне сообщили, что новейший ракетный комплекс будет применен, если участятся теракты и атаки по мирному населению со стороны Украины.
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