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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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☄️О готовности нанести новый удар «Орешником» по Украине в ближайшее время заявили в Госдуме В комитете по обороне сообщили, что новейший ракетный комплекс будет применен, если участятся теракты и атаки по мирному населению со стороны Украины.

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