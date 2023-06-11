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Балерина Скорик поделилась ощущениями после ЧП с перцовым баллончиком в Мариинке

Балерина Скорик поделилась ощущениями после ЧП с перцовым баллончиком в Мариинке

Балерина Мариинского театра Оксана Скорик рассказала о ЧП с распылением перцового баллончика в зале прямо во время балета «Лебединое озеро».

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