Госдеп: в России преследуют американцев по признаку гражданства

Представитель Госдепартамента США заявил, что все американцы, которые в настоящее время находятся в России и на Украине, должны немедленно покинуть эти страны, поскольку они могут "привлечь внимание российских силовиков" из-за своего гражданства.
Представитель Госдепартамента США заявил, что все американцы, которые в настоящее время находятся в России и на Украине, должны немедленно покинуть эти страны, поскольку они могут "привлечь внимание российских силовиков" из-за своего гражданства.
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