Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку логистической цепочки поставок популярных продуктов питания в крупнейшие торговые сети.
ФАС проведет проверку логистики сливочного масла, картофеля и хлеба
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
ФАСу надо прекратить фарс с якобы проверками, а разобраться изначально с поставщиками отравляющего продукта под видом пальмового масла! За рубежами России , при проверке образцов этой продукции- НАЗВАЛИ ЭТО ОТРАВОЙ!!! А ФАС, ДАВНО ПРЕВРАТИВШИЙСЯ В ФАРС ПО ФАКТУ, ДАЖЕ НЕ УСЛЫШАЛ ТАКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ КАЧЕСТВА!!! ВОТ ТУТ СОБАКА ЗАРЫТА- ЭТО ГЛАВНЫЙ МОШЕННИК ВСЕХ БЕД РОССИЯН- ВОЛОДИН! ОН ВЕДЬ ОФОРМИЛ ЭТО УЖЕ МЕДЛЕННОЕ УБИЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ПОД ВИДОМ СВОЕГО БИЗНЕСА, НО ОФОРМЛЕННОГО ЯКОБЫ НА ЕГО ПРЕСТАРЕЛУЮ МАТЬ, КОТОРАЯ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ В ЭТОМ!!! А ФСБ, ФАС, СК, ПРОКУРАТУРА, РОСПОТРЕБНАДЗОР- ВСЕ СВОИ РЕБЯТА, ТРАВИТЕ НАРОД- МЫ ЗАКРОЕМ ГЛАЗКИ НА ЭТО... Это бизнес на жизнях населения россиян! За это при Сталине бы давно расстреляли, а у этой системы- это норма!!!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии