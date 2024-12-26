ФАС проведет проверку логистики сливочного масла, картофеля и хлеба

АЖ

Александр Жигилий

ФАСу надо прекратить фарс с якобы проверками, а разобраться изначально с поставщиками отравляющего продукта под видом пальмового масла! За рубежами России , при проверке образцов этой продукции- НАЗВАЛИ ЭТО ОТРАВОЙ!!! А ФАС, ДАВНО ПРЕВРАТИВШИЙСЯ В ФАРС ПО ФАКТУ, ДАЖЕ НЕ УСЛЫШАЛ ТАКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ КАЧЕСТВА!!! ВОТ ТУТ СОБАКА ЗАРЫТА- ЭТО ГЛАВНЫЙ МОШЕННИК ВСЕХ БЕД РОССИЯН- ВОЛОДИН! ОН ВЕДЬ ОФОРМИЛ ЭТО УЖЕ МЕДЛЕННОЕ УБИЙСТВО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ПОД ВИДОМ СВОЕГО БИЗНЕСА, НО ОФОРМЛЕННОГО ЯКОБЫ НА ЕГО ПРЕСТАРЕЛУЮ МАТЬ, КОТОРАЯ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ В ЭТОМ!!! А ФСБ, ФАС, СК, ПРОКУРАТУРА, РОСПОТРЕБНАДЗОР- ВСЕ СВОИ РЕБЯТА, ТРАВИТЕ НАРОД- МЫ ЗАКРОЕМ ГЛАЗКИ НА ЭТО... Это бизнес на жизнях населения россиян! За это при Сталине бы давно расстреляли, а у этой системы- это норма!!!