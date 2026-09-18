14 человек, включая восемь детей, застряли на аттракционе «Стратосфера» на ВДНХ. «Стратосфера» — это самая высокая цепочная карусель в Москве: она поднимает посетителей на высоту 60 метров.
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