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Saudi Arabia Reroutes Oil Exports as Houthi Strikes Target Yanbu

Satellite images gathered by Bloomberg show supertankers with capacity for 14 million barrels at Saudi Arabia's Gulf export terminals over the weekend, the highest tanker count observed since at least June, according to data compiled from the European Union's Sentinel-2 satellite.

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