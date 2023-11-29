Модели мира 2030 года

Сейчас, в конце 2023 года, можно попытаться спрогнозировать в самом грубом приближении среднесрочное будущее основных мировых государств и объединений государств, в первую очередь Соединённых Штатов Америки и Европы, а также общемировую ситуацию, с учётом всё более возрастающей роли в мире стран Азии, Африки и Латинской Америки.