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Предложение «Бруклина» Кайри Ирвингу было привязано к победе в чемпионате. После этого игрок запросил обмен

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг запросил у руководства клуба обмен в другую команду. По информации инсайдера Криса Хэйнса, в предложении «Нетс» по продлению контракта с Ирвингом содержались опции, привязанные к победе в чемпионате.

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