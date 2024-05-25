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Метеля о дебюте на взрослых турнирах: «Я готова, что не все будет получаться. Но надеюсь, что будет светлое окошко, где я смогу себя показать»

— К новому сезону ты будешь готовиться в резерве у Артема Истомина и Виталия Норицына. Какие ожидания? — Буду стараться выполнять всю ту нагрузку, которая мне будет предложена, потому что нужно доверять тренерам.

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