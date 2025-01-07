07.01.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 7 января 2025 года — в нашем материале.
Курская область будет освобождена в сжатые сроки, карта боевых действий
Комментарии
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Константин Самарин
Сомнительно, что "курская эпопея" скоро закончится. И Украине, и России она выгодна: Для Украины, чтобы демонстрировать западным кураторам, что ВСУ все еще на что-то способны, и надеяться на торг по территориям, в случае переговоров. А России это вражье гнездо на своей территории необходимо, чтгбы перемалывать тсм отборные части укро-вермахта, которые противник мог-бы использовать на Донбассе, и в Прихерсонщине. Так-что, скорой развязки этого узла не будет.
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