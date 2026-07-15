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Пьяный в балаклаве украинец учинил погром на кладбище: разбил могилы героев СВО

Пьяный в балаклаве украинец учинил погром на кладбище: разбил могилы героев СВО

На Кубани украинец разгромил 14 могил участников СВО и предстанет перед судом В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в осквернении захоронений участников специальной военной операции.

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