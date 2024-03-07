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Китай

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Глава МИД КНР: Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по украинскому кризису

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Китайская сторона поддерживает проведение в подходящее время одобренной Москвой и Киевом международной мирной конференции, где ее участники смогут на равных открыто обсуждать все мирные планы, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И.

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