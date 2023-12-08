Театр абсурда
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Театр абсурда

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Щедрое предложение США для Москвы не понравится Европе

Щедрое предложение США для Москвы не понравится Европе

Прибалтов и поляков – на воспитание к русским: В нынешних политических реалиях, Западу во главе с Соединёнными Штатами придётся либо делать вид, что никакого колоссального напряжения не было, либо искать возможности как-то договориться с Российской Федерацией.

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