Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей михайлов
    А в остальном прекрасная маркиза...---переговоры не сорвались за то....нет не матерных комментариев...Ударные дроны, вы...
  • Александр Рожков
    Это вас его высказывания волнуют. На каждый роток не накинешь платок. Меня больше волнует то, что те, кому положено в...Нож в спину ветер...
  • Семен Демин
    А вы ожидали что-нибудь другое от хохлов? Наивные. Пока мы ведём базар, Украина уничтожает стратегическую авиацию Рос...«И ключи от кварт...

Нож в спину ветерану: оперативник Самвел прикрывал убийц фронтовика

Нож в спину ветерану: оперативник Самвел прикрывал убийц фронтовика

Русский Колоколъ Убитый Олег Рябчиков - коллаж "Царьграда". Скандальное дело об убийстве фронтовика расследуется уже почти год, и все больше новых подробностей появляется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Владимир Никитин
А Вы посмотрите списки поступивших и выпускников юридических институтов! Вопросы сразу отпадут! Это будет наша &quot;защита&quot;!!!
Ответить
11 час.
Семен Демин
Если у затулиных нет власть, то почему тогда нас волнуют их высказывания?
Ответить
4 час.
Александр Рожков
Это вас его высказывания волнуют. На каждый роток не накинешь платок. Меня больше волнует то, что те, кому положено волноваться из власть предержащих, не волнуются. А вы волнуйтесь сколько хотите. Охота пуще неволи.
Ответить
1 час.
наверх