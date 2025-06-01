Нож в спину ветерану: оперативник Самвел прикрывал убийц фронтовика

А Вы посмотрите списки поступивших и выпускников юридических институтов! Вопросы сразу отпадут! Это будет наша "защита"!!!

Если у затулиных нет власть, то почему тогда нас волнуют их высказывания?

Александр Рожков

Это вас его высказывания волнуют. На каждый роток не накинешь платок. Меня больше волнует то, что те, кому положено волноваться из власть предержащих, не волнуются. А вы волнуйтесь сколько хотите. Охота пуще неволи.