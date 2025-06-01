Русский Колоколъ Убитый Олег Рябчиков - коллаж "Царьграда". Скандальное дело об убийстве фронтовика расследуется уже почти год, и все больше новых подробностей появляется.
Нож в спину ветерану: оперативник Самвел прикрывал убийц фронтовика
Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
А Вы посмотрите списки поступивших и выпускников юридических институтов! Вопросы сразу отпадут! Это будет наша "защита"!!!
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11 час.
Семен Демин
Если у затулиных нет власть, то почему тогда нас волнуют их высказывания?
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4 час.
Александр Рожков
Это вас его высказывания волнуют. На каждый роток не накинешь платок. Меня больше волнует то, что те, кому положено волноваться из власть предержащих, не волнуются. А вы волнуйтесь сколько хотите. Охота пуще неволи.
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1 час.
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