«Ты с ума сошла? Больной мужчина – на всей жизни крест, а ты только жить начала. Уходи от него!» – советует подруга— Ну почему это случилось сейчас со мной? – страдает Зинаида.
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