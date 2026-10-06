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На Урале снова выросла заболеваемость ОРВИ

На Урале снова выросла заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области на прошлой неделе диагноз «ОРВИ» получили еще 29 тысяч человек, что выше уровня предыдущей недели на 8,4%, но ниже среднего многолетнего уровня на 16,5%.

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